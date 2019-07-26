Последние новости рубрики Общество
30 июля 2019 19:03  [64] Нижний сегодня: главные события дня
30 июля 2019 18:07  [76] Строительство детсада на 290 мест началось рядом с ЖК "Корабли" в Сормовском районе
30 июля 2019 18:00  [78] Капитальный ремонт 13 фасадов завершился в Приокском районе Нижнего Новгорода
30 июля 2019 17:34  [107] Первые три новые детские площадки установлены во дворах Автозаводского района
30 июля 2019 17:09  [166] Количество строителей на площадке ЖК "Новинки Smart City" к середине августа увеличат в два раза
30 июля 2019 16:04  [132] "Ростелеком" наградил самого лояльного клиента "Интерактивного ТВ" в Поволжье
30 июля 2019 15:40  [176] Нижегородская область стала одним из лидеров по темпам снижения стоимости земельных участков
30 июля 2019 14:06  [102] Подрядчика на новую автостанцию в с. Дивеево Нижегородской области ищут за 4,2 млн рублей
30 июля 2019 13:28  [206] "Стрижепад" заметили жители Нижегородской области
30 июля 2019 12:51  [175] "Ростелеком" запустил услугу "Ростелеком Экраны"
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

30 июля 2019 19:03  [64] Общество

Автобусы "Нижний Новгород – Волгоград" начнут курсировать с 3 августа

Из Нижнего Новгорода автобус будет отправляться каждый понедельник, четверг и субботу в 17:00. Промежуточные остановки по маршруту следования запланированы в Муроме, Касимове, Шацке и Тамбове.

Кремовый, бордовый и синий станут новыми имиджевыми цветами празднования Дня Нижнего Новгорода

За разработкой праздничного оформления и имиджевых макетов Дня города отвечает группа дизайнеров под руководством Артема Мещерякова. Этот дизайн включает в себя новые цвета - кремовый, бордовый и синий, цифру "798", а также изображения знаковых мест - символов Нижнего Новгорода

Строительство детсада на 290 мест началось рядом с ЖК "Корабли" в Сормовском районе

Планируется, что строительство завершится в III квартале 2020 года. В настоящее время рабочие приступили к рытью котлована под фундамент здания. Здание детского сада будет трехэтажным, с бассейном для малышей. Подрядчиком выступает ООО "Алвани СПб".

Количество строителей на площадке ЖК "Новинки Smart City" к середине августа увеличат в два раза

В настоящее время для строительства задействовано 225 человек и 37 единиц техники. Планируется, что в середине августа к достройке домов будут привлечены около 500 человек.

"АвтоВАЗ" намерен взыскать с нижегородского завода "Автокомпонент" более 18 млн рублей

Первое заседание суда состоится 25 сентября в Нижнем Новгороде. В начале июля "АвтоВАЗ" приостановил работу заводов в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок со стороны нижегородского предприятия. "Автокомпонент", в свою очередь, объяснил инцидент с автопроизводителем тем, что существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа".

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Закрытие III фестиваля Горький fest
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