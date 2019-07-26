Нижний сегодня: главные события дня Общество

Автобусы "Нижний Новгород – Волгоград" начнут курсировать с 3 августа

Из Нижнего Новгорода автобус будет отправляться каждый понедельник, четверг и субботу в 17:00. Промежуточные остановки по маршруту следования запланированы в Муроме, Касимове, Шацке и Тамбове.

Кремовый, бордовый и синий станут новыми имиджевыми цветами празднования Дня Нижнего Новгорода

За разработкой праздничного оформления и имиджевых макетов Дня города отвечает группа дизайнеров под руководством Артема Мещерякова. Этот дизайн включает в себя новые цвета - кремовый, бордовый и синий, цифру "798", а также изображения знаковых мест - символов Нижнего Новгорода

Строительство детсада на 290 мест началось рядом с ЖК "Корабли" в Сормовском районе

Планируется, что строительство завершится в III квартале 2020 года. В настоящее время рабочие приступили к рытью котлована под фундамент здания. Здание детского сада будет трехэтажным, с бассейном для малышей. Подрядчиком выступает ООО "Алвани СПб".

Количество строителей на площадке ЖК "Новинки Smart City" к середине августа увеличат в два раза

В настоящее время для строительства задействовано 225 человек и 37 единиц техники. Планируется, что в середине августа к достройке домов будут привлечены около 500 человек.

"АвтоВАЗ" намерен взыскать с нижегородского завода "Автокомпонент" более 18 млн рублей

Первое заседание суда состоится 25 сентября в Нижнем Новгороде. В начале июля "АвтоВАЗ" приостановил работу заводов в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок со стороны нижегородского предприятия. "Автокомпонент", в свою очередь, объяснил инцидент с автопроизводителем тем, что существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа".