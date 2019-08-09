Нижний сегодня: главные события дня Общество

Анатолий Молев стал министром строительства региона

Назначение состоялось по итогам собеседования с кандидатами, которые были отобраны в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы "Команда Правительства".

Глава области пояснил, что сейчас перед министерством строительства стоят масштабные задачи: ликвидация ветхого и аварийного фонда, повышение в 1,5 раза к 2024 году объемов ввода жилья в соответствии с поручением президента, строительство объектов социальной инфраструктуры (школы и детсады в новых жилых комплексах), участие в развитии территории Стрелки и создание инфраструктуры для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Реконструкция первых трех нижегородских фонтанов переходит в завершающую стадию

В настоящее время на первых трех фонтанах ведутся монолитные, сантехнические работы, монтаж коммуникаций и электрооборудования. В начале недели на фонтане на ул. Рокоссовского начались отделочные работы.

Что касается оставшихся фонтанов, то работы уже ведутся на комплексе из пяти фонтанов на улице Рыбакова в Сормовском районе. Обследование старых металлических чаш выявило их высокий износ, поэтому необходим капитальный ремонт.

Остальные фонтаны планируется включить в работу в ближайшие дни.

Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге

Капсула представляет собой герметичную емкость, в которую помещено послание потомкам.

Согласно проекту ФОК в Ветлуге будет состоять из двух блоков – универсального спортзала с помещениями для секций (настольный теннис, карате, тяжелая атлетика, дартс, хореография) и плавательного бассейна на три чаши, а также футбольного поля.

Доходы и расходы Нижнего Новгорода увеличены на 400 млн рублей

Депутаты Думы Нижнего Новгорода путем заочного голосования одобрили внесение изменений в бюджет города.

Как пояснили в пресс-службе, внесение изменений связано с выделением Нижнему Новгороду в 2019 и 2020 годах межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области. В частности, область выделит 828,8 млн рублей на содержание улично-дорожной сети Нижнего Новгорода; еще 279,7 млн рублей – на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Слудинская".

Нижегородские орнитологи текущим летом констатировали большое количество стрижей-сирот

Из-за затянувшейся холодной погоды стрижата покидают родные гнезда раньше времени.

Происходит это потому, что в воздухе очень мало насекомых, и стрижи не могут достаточно хорошо питаться, тем более кормить своих птенцов. Взрослые птицы вынуждены откочевать вместе с теплым фронтом, оставив стрижат одних.

Орнитологи дали советы тем, кто найдет стрижей в городе.