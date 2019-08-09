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14 августа 2019 19:04  [46] Нижний сегодня: главные события дня
14 августа 2019 18:49  [78] Владимир Панов встретится с жителями Нижегородского района
14 августа 2019 18:04  [75] Детский парк в Кстове благоустроят по инициативе горожан
14 августа 2019 17:37  [113] Все школы Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году
14 августа 2019 16:37  [108] АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало помощь в проведении патриотической акции "Вахта памяти"
14 августа 2019 16:15  [240] Температурные качели ожидают нижегородцев: почти +30° и резкое похолодание на десять градусов
14 августа 2019 15:56  [129] Платформу на нижегородском ж/д вокзале отремонтируют раньше срока
14 августа 2019 15:44  [182] Доследственная проверка проводится по факту безвестного исчезновения в Нижнем Новгороде двух кировских подростков
14 августа 2019 15:31  [114] Прокурор пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников
14 августа 2019 15:10  [121] Икона "Неупиваемая Чаша" будет находится в Благовещенском мужском монастыре с 17 по 25 августа
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

14 августа 2019 19:04  [46] Общество

Владимир Панов встретится с жителями Нижегородского района

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района 28 августа. Это уже вторая встреча мэра с жителями данного района. Такой формат общения с горожанами мэр инициировал в феврале 2018 года.

Доходы и расходы нижегородского облбюджета на 2019 год увеличат на 3 млрд рублей

Дополнительные средства, поступившие в доходную часть бюджета, будут направлены на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы, создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организацию дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Температурные качели ожидают нижегородцев: почти +30° и резкое похолодание на десять градусов

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни резкие перемены погоды, однако температура воздуха не опустится ниже +10°. Между тем, ожидаются дожди.

Все школы Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году

В Нижнем Новгороде 166 школ. На их подготовку к новому учебному году выделено более 150 млн рублей, которые направлялись, в основном, на замену кровель, окон, входных групп, внутренних инженерных коммуникаций.

Прокурор пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников

Сейчас Приволжская транспортная прокуратура проверяет водный транспорт и рассматривает варианты, которые можно использовать для того, что бы сделать пассажирские суда доступными для маломобильных граждан.

Теплоход, который горел в Сибирском затоне около Бора, тушили почти 12 часов

Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне "Сибирский" около Бора загорелся 14 августа в 11:40. Огонь смогли потушить только в 23:01. Площадь пожара составила 600 кв. метров, хотя изначально, когда приехали первые пожарные подразделения, горение происходило на 50 кв. метрах.

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