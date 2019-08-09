Нижний сегодня: главные события дня Общество

Владимир Панов встретится с жителями Нижегородского района

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Нижегородского района 28 августа. Это уже вторая встреча мэра с жителями данного района. Такой формат общения с горожанами мэр инициировал в феврале 2018 года.

Доходы и расходы нижегородского облбюджета на 2019 год увеличат на 3 млрд рублей

Дополнительные средства, поступившие в доходную часть бюджета, будут направлены на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы, создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организацию дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Температурные качели ожидают нижегородцев: почти +30° и резкое похолодание на десять градусов

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни резкие перемены погоды, однако температура воздуха не опустится ниже +10°. Между тем, ожидаются дожди.

Все школы Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году

В Нижнем Новгороде 166 школ. На их подготовку к новому учебному году выделено более 150 млн рублей, которые направлялись, в основном, на замену кровель, окон, входных групп, внутренних инженерных коммуникаций.

Прокурор пообещал сделать часть пассажирских судов доступными для инвалидов-колясочников

Сейчас Приволжская транспортная прокуратура проверяет водный транспорт и рассматривает варианты, которые можно использовать для того, что бы сделать пассажирские суда доступными для маломобильных граждан.

Теплоход, который горел в Сибирском затоне около Бора, тушили почти 12 часов

Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне "Сибирский" около Бора загорелся 14 августа в 11:40. Огонь смогли потушить только в 23:01. Площадь пожара составила 600 кв. метров, хотя изначально, когда приехали первые пожарные подразделения, горение происходило на 50 кв. метрах.