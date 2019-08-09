Нижний сегодня: главные события дня Общество

Мэрия рассказала о проблемах в благоустройстве Нижнего Новгорода и о решении этих проблем

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил проект развития улиц в рамках запланированного комплексного благоустройства. Мэр также пояснил, что в городе есть ряд проблем, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Благоустройство Сквера 1905 года гарантируют завершить 17 августа

Глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев заверяет, что благоустройство Сквера 1905 года завершится 17 августа. Между тем, сейчас плитка вблизи памятника, а также на территориях, примыкающих к остановкам на ул. Белинского и на пл. Свободы уложена не до конца, кроме того, вандалы уже успели расписать скамейки граффити.

ГИБДД рассказала причины, из-за которых на Московском шоссе "сложилась" фура

Водитель большегруза, который перевернулся на Московском шоссе, не выбрал скоростной режим, из-за этого произошел занос кузова и тот перевернулся на бок, сложившись практически пополам. После того, как фура опрокинулась, из кузова выпал груз — поддоны, которые рассыпались по дороге. Именно они и стали причиной перекрытия движения по всем полосам трассы.

Благоустройство Нижнего Новгорода будет проходить по аналогии с Москвой

Нижегородские улицы будут классифицированы по интенсивности трафика, скорости движения автотранспорта, ширине проезжей части, количеству пешеходов и т.д. На широких улицах будут созданы прогулочные зоны, велосипедные дорожки и "специфическая для Нижнего Новгорода зона", где находятся фасады, отмостки, крылечки, которые обращены к улице. Сегодня они все разные – в будущем планируется единая система типизации этих объектов.

Работницу детсада задержали с наркотиками в Нижнем Новгороде

Наркополицейские задержали с поличным двух нижегородок, одна из которых являлась работником дошкольного учреждения. У них изъято более 200 пакетиков с наркотическими средствами, подготовленных к сбыту через тайники в доме на улице Структурной в Автозаводском районе.