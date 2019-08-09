Мэрия рассказала о проблемах в благоустройстве Нижнего Новгорода и о решении этих проблем Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил проект развития улиц в рамках запланированного комплексного благоустройства. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на брифинге 15 августа 2019 года.

Владимир Панов пояснил, что в городе есть ряд проблем, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Дорожные знаки в пешеходной зоне

Среди прочего он назвал проблему, о которой многие даже не задумывались – дорожные знаки, установленные посреди пешеходной зоны.

"Каждый нижегородец хотя бы раз сталкивался с одной стороны с неочевидной, а с другой – с очевидной проблемой. Обратите внимание, где установлены дорожные знаки. Они сужают пешеходное пространство и создают дискомфорт для нижегородцев. Я считаю, что это неуважение к ним", - сказал Владимир Панов.

Знаки будут перенесены на край прогулочных зон. Кроме того, на широких улицах будут созданы велосипедные дорожки и "специфическая для Нижнего Новгорода зона", где находятся фасады, отмостки, крылечки, которые обращены к улице. Сегодня они все разные – в будущем планируется единая система типизации этих объектов.

Внешний вид контейнерных площадок

Еще одним слабым местом города мэр назвал внешний вид контейнерных площадок. Он подчеркнул, что несмотря на работу, которая уже ведется по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, многие из них представляют собой "жалкое зрелище".

"Контейнерные площадки сделаны из профнастила. За очень короткое время они приходят в некачественное состояние", - пояснил мэр.

Глава города сообщил, что уже утверждены новые виды контейнеров и формы контейнерных площадок. Он пообещал, что уже в 2019 году нижегородцы увидят результат.

(фото: НИА Нижний Новгород)

Расклейка объявлений

Серьезнейшая проблема в городе, по словам Владимира Панова, это незаконная расклейка объявлений.

Как отметил глава Нижнего Новгорода, для того, чтобы поддерживать город без объявлений, нужно снимать их четыре раза в день – с такой скоростью появляются объявления в городе.

"Они наносят ущерб не только эстетике города, но и имуществу", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти борются с расклейщиками объявлений при помощи системы автодозвона. Специальная система автодозвона один раз в определенный период набирает номер организаций-расклейщиков и воспроизводит голосовое сообщение с предупреждением о штрафах, а также "убедительно просит их снять повешенные объявления".

(фото: НИА Нижний Новгород)

Параллельно ведется работа по очистке поверхностей. Пилотной территорией стала Верхне-Волжская набережная. Там дворники МП "РЭД" очищают места расклейки с мылом. Работы оплачивает владелец мест расклейки.

Столбы, которые чаще всего привлекают расклейщиков, администрация закрывает пластиком и сеткой рабицей.

Запасной кабель на опорах

Еще одна проблема, связанная со столбами, которая портит внешний облик города – скрутка кабеля

"Компании, которые размещают свои линии связи по опорам используют увеличенный кабель, который позволяет им оперативно ремонтировать сеть. Эти скрутки – точно не украшение города. Еженедельно мы вынуждены выдавать компаниям по сто предписаний ", - пояснил глава Нижнего Новгорода.

Урны и лавочки

Владимир Панов отметил, что немаловажными элементами создания облика города являются урны и лавочки. Их установка в общественных пространствах активно ведется городом.

"Самая большая проблема с урнами. Помимо того, что они просто изношены, они еще и открыты. Все отходы, которые там лежат видны жителям города. Простейшее решение – урны с ограничительным кольцом, которое сужает угол. Такие урны выглядят опрятно", - выразил свое мнение мэр.

В будущем планируется закупка именно таких урн.

Оформление газонов и ограждения

Излюбленное нижегородцами украшение газонов – это покрышки. Как подчеркнул глава города, "фактически - это отходы". Тем не менее их в городе огромное количество, в том числе в центре Нижнего Новгорода.

Новая концепция благоустройства предусматривает обратное – закопанные покрышки и покрышки-клумбы будут отправлены на свалку.

(фото: НИА Нижний Новгород)

Как и лишние ограждения - Владимир Панов отметил, что в городе будет создана безбарьерная среда. Заборы, огораживающие газоны, будут демонтированы.

Кроме того, многие ограждения находятся в очень плохом состоянии, и имеют следы ржавчины. Их планируется заменить.

Состояние придорожной полосы

Финальной проблемой, на которую обратил внимание глава Нижнего Новгорода стало состояние придорожной полосы. На многих обочинах озеленение отсутствует вовсе. Обочина представляет собой землю, поэтому во время осадков вся грязь течет на дорогу.

С этим решено бороться комплексным озеленением.

Напомним, специальную структуру по уходу за растениями на территории Нижнего Новгорода создадут в администрации. Подразделение займется "ремонтом и содержанием зеленых насаждений".