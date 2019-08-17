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Общество

"Единая Россия" предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе "Земский доктор"

21 августа 2019 17:31  [39] Общество

"Единая Россия" предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе "Земский доктор" для особо сложных и труднодоступных территорий и законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Он пояснил, что "Единая Россия" готова внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи, в короткие сроки.

"Помимо этого, необходимо ввести в законодательство особый статус бережливых поликлиник, что позволит финансово стимулировать переход всех поликлиник к новым подходам в работе с пациентами, избавиться от очередей к врачам", - подчеркнул Турчак.

Он добавил, что в "Единой России" поддерживают предложение минздрава освободить поликлиники, ФАПы, амбулатории от налогов на имущество и земельного налога, что потребует изменений в Налоговый кодекс.

"В соответствии с поручением президента к середине следующего года во всех регионах должны быть утверждены программы модернизации первичной помощи. Фракции "Единая Россия" в региональных парламентах активно включатся в эту работу, организуют общественное обсуждение проектов программ с тем, чтобы они максимально отвечали интересам жителей", - заключил Турчак.

В пресс-службе партии сообщили, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ. Он также поручил разработать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их исполнения и "проработать и предложить источники финансовой поддержки".

Кроме того, Путин поручил минздраву и правительству проанализировать уровень и качество организации заработной платы в первичном звене здравоохранения.

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