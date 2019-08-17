Нижний сегодня: главные события дня Общество

Следы обуви, фантики от конфет и медведь обнаружены в радиусе пропажи пятилетней Зарины Авгоновой

Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района, предположительно, уйдя в лес. Сейчас ребенка ищут около 1 тысячи человек. В радиусе поиска ребенка найдены следы от обуви, но выяснилось, что это не следы девочки. Кроме того, поисковики встретили дикого медведя. Между тем, волонтеры считают, что Зарина, по всем признакам, скорее всего, жива и передвигается по лесу.

Между тем, правоохранители пока не озвучили никаких официальных версий о пропаже ребенка.

Верхняя и нижняя станции: проектирование фуникулера в Нижнем Новгороде продолжается

Речь идет о продолжении проектирования верхней и нижней станции, рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, проектировщики предусмотрят перекладку участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен будет разработать проект освещение тоннеля и световую иллюминацию фасадов станций.

Нижегородские власти рассчитывают получить от федерации средства на ликвидацию шести свалок промотходов

Правительство Нижегородской области рассчитывает, что шесть свалок промышленных отходов, расположенных в регионе, войдут в Государственный реестр объектов накопленного экологического вреда, что позволит области привлечь средства федерального бюджета для ликвидации данных свалок. Речь идет о свалке промышленных отходов в Павлове, мазутохранилищае открытого типа, прудах-накопителях кислых гудронов и полигоне промышленных отходов в Балахнинском районе, свалке промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске и хранилище кислых гудронов у пос. Лесная поляна в Нижнем Новгороде.

Минуя ЕЦМЗ: нижегородская мэрия будет перечислять деньги на льготное школьное питание напрямую родителям

Средства будут перечисляться на уже имеющиеся у родителей счета или на банковские спецсчета. Перечисляемые родителям средства будут носить целевой характер, и они смогут их использовать исключительно для оплаты питания детей.

"Валдай" online: купить билеты теперь можно на сайте

Новый сервис начал работать с 20 августа 2019 года. Также билеты доступны в точках существующих продаж.

Дороги вместо гидроузла в Балахне: перераспределение средств

На федеральном уровне обсуждается возможность перераспределения средств - вместо строительства гидроузла в Балахне деньги хотят направить на строительство дорог. Но эти средства потом вернут на финансирование строительства плотин. Таким образом, проект по возведению гидроузла планируется лишь отложить на более поздний срок.