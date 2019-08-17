Минуя ЕЦМЗ: нижегородская мэрия будет перечислять деньги на льготное школьное питание напрямую родителям Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская мэрия будет перечислять деньги на льготное школьное питание напрямую родителям, минуя ЕЦМЗ. Об этом сообщила директор департамента правового обеспечения администрации Светлана Киселева на совместном заседании постоянных комиссий Гордумы 21 августа 2019 года.

Внесение изменений в систему льготного школьного питания инициировал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Родители должны будут в школах написать заявление о предоставлении им мер социальной поддержки. Средства будут перечисляться на уже имеющиеся у них счета или на банковские спецсчета.

У родителей будет возможность выбрать один из способов субсидирования школьного питания.

Первый вариант:

- родитель сам оплачивает завтраки и обеды ребенка и, после подсчета затраченных средств, городской департамент финансов компенсирует ему этот расход.

Второй вариант:

- родитель, организатор питания и кредитная организация заключают договор, в рамках которого для представителя ребенка открывается счет. Средства, поступающие на этот счет, будут фактически трансфертом уходить организатору питания.

Кроме того, среди льготников отдельно выделена категория детей, находящихся в социально опасном положении (неблагополучные семьи, в которых родители состоят на учете в полиции). Питание этой группы детей будет полностью обеспечиваться за счет средств городского бюджета. В частности, муниципальному образовательному учреждению будет выделяться субсидия для организации питания детей, находящихся в социально опасном положении.

Перечисляемые родителям средства будут носить целевой характер, и они смогут их использовать исключительно для оплаты питания детей.

В администрации Нижнего Новгорода отметили, что в настоящее время льготами пользуются порядка 14 тысяч нижегородских школьников.