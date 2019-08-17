Нижегородские власти рассчитывают получить от федерации средства на ликвидацию шести свалок промотходов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области рассчитывает, что шесть свалок промышленных отходов, расположенных в регионе, войдут в Государственный реестр объектов накопленного экологического вреда, что позволит области привлечь средства федерального бюджета для ликвидации данных свалок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о свалке промышленных отходов в Павлове, мазутохранилищае открытого типа, прудах-накопителях кислых гудронов и полигоне промышленных отходов в Балахнинском районе, свалке промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске и хранилище кислых гудронов у пос. Лесная поляна в Нижнем Новгороде.

Однако, для того, что бы свалки вошли в реестр, необходима экспертиза данных объектов. Стоимость экспертизы оценивается в 40 млн рублей. Эти средства выделят из бюджета региона.



Вопрос выделения средств на проведение работ был рассмотрен на заседании Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию, которое состоялось 21 августа 2019 года.

"Для включения этих шести объектов в Государственный реестр объектов накопленного вреда нужно провести исследования и подать заявку в минприроды России. В случае положительного решения мы сможем рассчитывать на ликвидацию объектов за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология", - отметил Денис Егоров.

Депутаты комитета регионального парламента по экологии и природопользованию выделение средств поддержали. Соответствующие изменения планируется внести в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Этот вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам.

Напомним, сейчас в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" идет ликвидация трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Это шламонакопитель "Белое море", свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново". Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, опыт рекультивации этих объектов планируется использовать при ликвидации других свалок промышленных отходов в регионе.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.