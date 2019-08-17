Нижний сегодня: главные события дня Общество

Научно-образовательный центр в Нижегородской области: цель и программа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня представил программу развития нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). 26 августа 2019 года в Московской школе управления Сколково состоялось первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня. О том, зачем нужен НОЦ, какие задачи он выполняет и каким образом центр повлияет на экономику и научный потенциал Нижегородской области можно прочитать в материале НИА "Нижний Новгород".

Похолодание и дожди прогнозируются в последнюю неделю августа в Нижегородской области

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание до +6°.

Нижегородское промпроизводство за семь месяцев увеличилось на 7%

Наибольший прирост произошел в производстве химических продуктов (на 36,4%) и металлических изделий (на 21,3%). Производство автотранспортных средств в регионе возросло на 15,1%. Кроме того, рост наблюдается в производстве прочих транспортных средств и оборудования (33,7%), производстве кожи и изделий из кожи (15%), резиновых и пластмассовых изделий (13,9 %), бумаги и бумажных изделий (9,1%).

Власти Москвы готовят документы для передачи Нижнему Новгороду 10 трамваев

Сейчас департамент городского имущества Москвы готовит соответствующий распорядительный документ, который совместно с актами приема-передачи направит в адрес администрации Нижнего Новгорода. После этого вагоны будут доставлены в Нижний Новгород. Дата выхода вагонов на городские маршруты пока не известна.

"Сладкая жизнь Н.Н." не смогла оспорить штраф в 1 млн рублей от УФАС

Компания оштрафована за то, что применяла к поставщикам фруктов и овощей штрафные санкции за испорченные продукты уже после того, как товар переходил в собственность "Сладкой жизни". Такие действия являются нарушением закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" за что УФАС и оштрафовало компанию на 1 млн рублей. "Сладкая жизнь Н.Н." оспаривала данное постановление в арбитражном суде Нижегородской области и апелляционной инстанции, но суды встали на сторону УФАС.