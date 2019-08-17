Нижегородское промпроизводство за семь месяцев увеличилось на 7% Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Промышленное производство Нижегородской области за семь месяцев 2019 года увеличилось на 7,2% по сравнению с стем же периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такие данные со ссылкой на данные Росстата, озвучил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

Обрабатывающие предприятия Нижегородской области увеличили объем производства на 8,7%. По словам Максима Черкасова, наибольший прирост произошел в производстве химических продуктов (на 36,4%) и металлических изделий (на 21,3%).

"Традиционно в лидерах – предприятия химической отрасли. В частности, "Тосол–Синтез" пересмотрел свою ценовую политику и начал экспортировать продукцию в страны СНГ, увеличив объем производства антифриза. А ГК "Синтез-Ока" (Дзержинск) увеличила производство готовой продукции на 26% за счет увеличения номенклатуры выпускаемой продукции и увеличения рынков сбыта в страны СНГ", - рассказал глава ведомства.

"Производство изделий из металла выросло за счет региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, завод "Красный якорь" продолжает работу по увеличению поставок своей продукции на азиатский рынок. В результате предприятие увеличило экспортную выручку", - сообщил Максим Черкасов.

Он добавил, что производство автотранспортных средств в регионе возросло на 15,1% в основном за счет увеличения объёмов сборки легковых автомобилей Фольксваген Груп Рус.

Кроме того, рост наблюдается в производстве прочих транспортных средств и оборудования (33,7%), производстве кожи и изделий из кожи (15%), резиновых и пластмассовых изделий (13,9 %), бумаги и бумажных изделий (9,1%).

Что касается реализации, то нижегородские промышленные предприятия отгрузили продукции на 868 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".