Похолодание и дожди прогнозируются в последнюю неделю августа в Нижегородской области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник, 26 августа, днем облачно +20°. Во вторник днем будет +19°, ночью +8°.
Ожидается, что среда 28 августа станет самым холодным днем на этой неделе. Днем +12°, ночью +6°, возможны небольшие дожди. К пятнице станет немного теплее, днем до +16°. Дожди также вероятны.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+