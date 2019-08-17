Похолодание и дожди прогнозируются в последнюю неделю августа в Нижегородской области Общество

Похолодание и дожди прогнозируются в последнюю неделю августа в Нижегородской области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 26 августа, днем облачно +20°. Во вторник днем будет +19°, ночью +8°.

Ожидается, что среда 28 августа станет самым холодным днем на этой неделе. Днем +12°, ночью +6°, возможны небольшие дожди. К пятнице станет немного теплее, днем до +16°. Дожди также вероятны.