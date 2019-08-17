Нижний сегодня: главные события дня Общество

"СИБУР-Кстово" инвестирует 1,5 млрд рублей в реконструкцию системы очистки производственных сточных вод

Кстовские предприятия представили лучшие экологические практики. В частности, "СИБУР-Кстово" намерено реализовать ряд проектов, направленных на улучшение экологических проблем. В перечень этих проектов входит реконструкция объектов по очистке стоков, строительство новой установки локальных очистных сооружений, модернизация парка хранения жидких углеводородов, реконструкция факельной установки.

"Фантастик-пластик" планирует в середине октября открыть в Нижнем Новгороде завод по переработке пластика

Предприятие будет специализироваться на производстве полиэтиленовых гранул и хлопьев, которые используются как сырье для пластиковой бутылки, изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и т. д. Инвестиции в первый этап производства составят около 600 млн рублей.

Пятилетнюю Зарину Авгонову, три дня блуждавшую в лесу, выписали из больницы

Зарина ушла и пропала в лесу 18 августа, а нашли девочку лишь 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. Ребенка поместили в больницу сразу в реанимационное отделение из которого перевели в обычную палату 23 августа. Сегодня Зарину и вовсе выписали из больницы.

Заморозки до -1° прогнозируются в последний день лета в Нижегородской области

При этом ночью на поверхности почвы температура понизится до -3°.

Пострадавший при пожаре на заводе "Красное Сормово" нижегородец скончался

28 августа на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. В результате двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги. Именно он и скончался в больнице.