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Политика

"Я поддерживаю Глеба Никитина в том, что судьба выставочного центра – самая подходящая для "Дома советов", - Дмитрий Барыкин

05 сентября 2019 16:55  [131] Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал возможность освобождения территории Нижегородского кремля от административных функций. Напомним, губернатор Глеб Никитин заявил о возможном переезде органов госвласти из кремля. Сейчас в зданиях кремля располагаются правительство региона, Законодательное собрание, администрация Нижнего Новгорода, городская Дума. Кроме того, в четвертом корпусе Кремля расположен арбитражный суд Волго-Вятского округа.

По мнению Глеба Никитина, "Дом советов", где располагается администрация Нижнего Новгорода и Гордума, можно использовать как площадку для выставки работ художников советского времени.

Дмитрий Барыкин также считает, что вынос административного центра из кремля был бы логичным и правильным решением в духе современных мировых тенденций.

"Дом советов", который занимает городская Дума Нижнего Новгорода и городские чиновники, является ярким примером конструктивизма не только для нашего города, но и для России в целом. Это второй "Дом советов" в стране – в этом году ему исполнилось 90 лет. И я поддерживаю губернатора Глеба Никитина в том, что судьба выставочного центра – самая подходящая для такого здания", - считает он.

"Не секрет, что наши музеи обладают уникальными коллекциями, но большая их часть лежит в запасниках, и нижегородцы не видят их из-за нехватки подходящих выставочных площадей. Думаю, что здания в нашем кремле могли бы стать прекрасным культурным пространством, которое станет популярным у как нижегородцев, так и у гостей города. Если решение о выезде чиновников и представительных органов власти из кремля будет принято, то сам процесс потребует тщательной подготовки и точных расчетов. Это не должно стать неподъемным бременем для бюджета, у которого совсем другие приоритеты", - решил Дмитрий Барыкин.

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