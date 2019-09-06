Нижний сегодня: главные события дня Общество

Реестр кредиторов ЖК "Окский берег" сформируют к ноябрю, потом найдут нового застройщика

Существующий застройщик этого ЖК признан банкротом и теперь необходимо найти новую организацию, которая займется завершением строительства домов. Однако, для того, что бы это произошло, необходимо составить реестр кредиторов ЖК "Окский берег".

Станция метро "Московская" закроется раньше обычного 14 сентября

Из-за ремонта на стрелочном переводе №5 временно внесены изменения в график работы станции метро. Так, 14 сентября закрытие станции метрополитена состоится 23:00, а 15 сентября в 06:00 станция вновь откроется.

Площадь народно-художественных промыслов может появиться на Б. Покровской

Речь идет о территории перед музеем истории народно-художественных промыслов на ул. Большой Покровской, 43. Окончательное решение по данному вопросу не принято. Однако данное предложение поддерживают многие специалисты отрасли.

Депутат Гордумы Дзержинска Сергей Клейменов скончался после тяжелой болезни

Депутат Гордумы Дзержинска Сергей Клейменов скончался после тяжелой болезни в возрасте 47 лет. Прощание с Сергеем Клейменовым состоится 8 сентября с 10:00 до 12:00 в ДК им. Я.М.Свердлова (ул. Лермонтова, 2), в 12:30 – отпевание в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы п.Желнино (ул. Красная, 10).

Черный пруд в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2019 года

В рамках благоустройства на территории сквера отремонтируют дорожки и ограждения, разобьют газоны и цветники, установят малые архитектурные формы. В частности, появятся световой навес и игровой элемент в форме рыбы "карп".

СУ СК забрал из МВД дела по "Мещерской банде" подростков

Следователи проведут тщательное расследование, в ходе которого также будут установлены иные эпизоды преступной деятельности несовершеннолетних. Ранее группа подростков совершила нападение на директора магазина "Удачная покупка" и ее мужа. Также используя травматический пистолет, участники группы неоднократно обстреливали граждан и проезжающие машины на улицах микрорайона "Мещерское озеро". Кроме того, несовершеннолетние систематически употребляли спиртное и совершали административные правонарушения.