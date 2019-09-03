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Общество

Депутат Гордумы Дзержинска Сергей Клейменов скончался после тяжелой болезни

06 сентября 2019 15:59  [174] Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутат Гордумы Дзержинска Сергей Клейменов скончался после тяжелой болезни в возрасте 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Сергей Юрьевич родился в Дзержинске. В 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2005 году – Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по специальности "Социология".

С 1996 по 1999 годы был президентом нижегородского благотворительного фонда "Молодежь выбирает будущее".

С 1999 по 2002 годы Сергей Юрьевич возглавлял МУП "Фармация" (Дзержинск). Затем работал в должности заместителя директора объединения "Нижегородская аптечная сеть" (Нижний Новгород").

В 2005-2010 годах Сергей Юрьевич Клейменов был заместителем мэра Дзержинска.

В последние годы занимал должность заместителя генерального директора по социальной политике ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова".

Сергей Клейменов являлся депутатом городской Думы Дзержинска V-VI созывов. Впервые был избран в местный парламент в 2010 году.

"Депутаты и аппарат городской Думы глубоко скорбят по случаю безвременной кончины Сергея Юрьевича Клейменова и выражают глубокое соболезнование его родным и близким. Сергей Юрьевич останется в памяти коллег и жителей принципиальным, серьезным, отзывчивым, доброжелательным человеком и руководителем", - говорится в сообщении Думы.

Прощание с Сергеем Клейменовым состоится 8 сентября с 10:00 до 12:00 в ДК им. Я.М.Свердлова (ул. Лермонтова, 2), в 12:30 – отпевание в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы п.Желнино (ул. Красная, 10).

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