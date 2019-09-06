"Выборы в Нижегородской области прошли открыто, избирательные права граждан строго соблюдались", - Евгений Семёнов Политика

фото пресс-службы Общественной палаты Нижегородской области

"Выборы в Нижегородской области прошли открыто, избирательные права граждан строго соблюдались", - Евгений Семёнов. Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области, Ситуационный центр подвёл предварительные результаты работы общественных наблюдателей.

Согласно информации, проведённый анализ позволяет сделать выводы, что выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме. Нарушений прав избирателей наблюдатели не зафиксировали. Отмечены отдельные незначительные нарушения процедуры выборов.



Операторы Ситуационного центра совершили более 600 исходящих звонков наблюдателям и 24 сеанса видеосвязи с ними. На "горячую линию" поступило 32 звонка. Мобильные группы совершили четыре выезда, в которых также участвовала уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова.



Ситуационным центром зафиксировано 16 нарушений. Однако семь из них не подтвердились. Семь сообщений поступило о незначительных нарушениях процедуры выборов, после обращения три из них оперативно устранили. В настоящее время два обращения находятся в стадии проверки.



Отмечается, что процедура наблюдения за выборами не заканчивается с закрытием избирательных участков. Общественные наблюдатели продолжат оставаться на участках и будут присутствовать при процедуре оформления протоколов. Ситуационный центр будет принимать сообщения наблюдателей до тех пор, пока не будет сдан последний протокол в избирательную комиссию Нижегородской области.

Комментируя ход мониторинга избирательных прав граждан, руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов обратил внимание на конструктивные отношения, сложившиеся между избирательными комиссиями региона и Ситуационным центром.

"На одном из избирательных участков не был прошит и прошнурован список избирателей, на нем не стояли печати. Сообщение Ситуационный центр получил от нашего наблюдателя. Председатель УИК признал ошибку и нарушение было устранено. Это нарушение процедуры голосования, а не избирательных прав граждан", - заявил Евгений Семёнов.

Напомним, в регионе 8 сентября работали 663 участка для голосования. 20:00 они были закрыты.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 явка на выборах в районах и городских округах Нижегородской области составила 25,32%; на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания региона VI созыва по одномандатному избирательному округу №20 - 12,71%; на дополнительных выборах депутатов Думы Нижнего Новгорода - 9,98%.