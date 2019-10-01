Нижний сегодня: главные события дня Общество

Случай бешенства выявлен в Перевозе Нижегородской области

Результат лабораторных исследований патологического материала от местной собаки в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" оказался положительным.

Напомним, карантин по бешенству недавно установили в с.Хохлома Ковернинского района.

Возвращенные в бюджет Нижегородской области деньги планируется направлять на жилье для детей сирот

С таким предложением к губернатору Нижегородской области обратилось СУ СК России по региону.

Речь идет о деньгах, полученных в результате расследования уголовных дел от налоговых преступлений.

"С помощью такого механизма только за первое полугодие 2019 года удастся обеспечить жильем порядка 150 детей сирот. В этом и есть высшая справедливость, что бюджетные деньги, которые махинаторы хотели пустить на личное обогащение, теперь будут решать важнейшую задачу – обеспечение жильем самых социально незащищенных", - говорится в сообщении.

Строительство ЖК "Университетский" планируется завершить до конца 2021 года

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выездного совещания 1 октября 2019 года по вопросу достройки жилого комплекса.

Объект начали строить во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования.

Ранее застройщиком ЖК "Университетский" выступало ООО "Квартстрой Центр", которое сейчас признано банкротом. Согласно решению суда, с июня достройку ЖК осуществляет АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекцияпо строительству".

Акция "Сохраним лес!" стартовала в регионе 1 октября

Кампания по посадке леса продлится до конца октября. Принять участие в ней смогут все желающие.

О местах и датах проведения мероприятий по посадке леса в разных районах региона можно узнать на сайте департамента лесного хозяйства.

ГЖД планирует пустить электрички до Кстова

Нижегородский филиал РЖД ведет переговоры с правительством региона по поводу нового маршрута электричек.

По предварительной оценке, инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Эти средства будут получены благодаря инвестпрограмме РЖД. Также возможно привлечение средств из регионального бюджета.