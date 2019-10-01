Нижний сегодня: главные события дня Общество

Три новых газопровода будет построено в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов подписали в рамках Петербургского международного газового форума протокол о намерениях между регионом и компанией.

Первый проект - это строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).

Проект предполагает 2 этапа:

1 этап – строительство объекта "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" со сроком реализации – март 2021 года;

2 этап – строительство объекта "Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб" со сроком реализации в 2022 году.

Волжской пойме в Нижнем Новгороде будет возвращен статус рекреации

Комитет защиты Волжской поймы обратился к губернатору Нижегородской области с вопросом смены зонирования территории.

По поручению главы региона, заместитель губернатора Сергей Морозов встретился с защитниками Волжской поймы и экспертами, чтобы обсудить развитие этой территории.

По итогам обсуждения Сергей Морозов поручил департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области изменить зонирование 100 га Волжской поймы, примыкающих к Копосовской дубраве, обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функции.

"Бабинское кольцо" в Дзержинске отремонтировали

Дорога проходит через поселки, входящие в городской округ: Дачный, Колодкино, Бабино, Юрьевец, Игумново, Петряевку. Еще в начале года жители неоднократно жаловались и в администрацию Дзержинска, и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на состояние дорожного полотна и инфраструктуры – пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, дорожных знаков.

Три гектара акватории реки Пьяна Сергачского района выделят для фермы раков

Ранее агентство сообщало, что раков в промышленных масштабах планируется выращивать в Нижегородской области.

Инициатором создания первого садкового хозяйства по выращиванию раков является индивидуальный предприниматель Иван Киселев. Предложение предпринимателя было рассмотрено и одобрено комиссией по определению границ рыбоводных участков на территории Нижегородской области.

В настоящее время готовятся все необходимые документы для утверждения границ нового рыбоводного участка.

Нижегородская область подготовила заявку в Ростуризм на развитие кластера "Ока – Волга"

Вопрос обсудили на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО в Казани 4 октября 2019 года.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области строятся уникальные колёсные теплоходы серий "Сура", "Доброход", "Колёсовъ". Два новых теплохода-колёсника "Золотое кольцо" на 180 мест будут спущены на воду уже в ноябре 2019 года. Кроме этого, в августе этого года стартовала навигация нового скоростного судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". За первые два месяца эксплуатации оно перевезло 1,5 тысячи пассажиров. В ближайшее время к навигации будут готовы ещё 3 судна. В начале сентября со стапелей завода "Красное Сормово" сошёл уникальный круизный лайнер "Мустай Карим" проекта PV-300.

"Но для полного обновления круизного флота необходимо разработать комплексную программу обеспечения туроператоров и судоходных компаний пассажирскими судами. Хорошо показали себя механизмы гослизинга судов и утилизационного гранта, которые уже реализовал Минпромторг России. Нам необходимо, чтобы лизинг был финансово обеспечен в полном объеме", - отметил Глеб Никитин.