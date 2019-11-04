Почти 10 млн рублей было потрачено на создание сквера в Дальнеконстантиновком районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Почти 10 млн рублей было потрачено на создание сквера в поселке Нижегородец Дальнеконстантиновком районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Открытие сквера состоялось 5 ноября 2019 года. Общественное пространство было благоустроено в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Национальный проект направлен не только на благоустройство существующих пространств, но и на создание новых. При этом появляются они там, где решают сами нижегородцы. Мнение жителей для нас является определяющим при благоустройстве общественных территорий. Именно они решают какой сквер, парк или улица должны преобразиться и что должно там появиться. Это могут быть детская или спортивная площадки, зоны отдыха, эко-тропы или зоны для проведения концертов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в поселке преобразилась центральная площадь, появились тротуары, освещение, парковка. Тут установили лавочки, урны, а также детскую площадку. Кроме того, был отреставрирован памятник Ленину, на территории общественного пространства появилось дерево любви, арт-объект буквы "Нижегородец", мемориал, посвященный победе в Великой Отечественной войне, и уличные часы. На преображение пространства из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 9,5 млн рублей.

Всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Оно проходило с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.