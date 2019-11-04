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Общество

Студенты нижегородских вузов приняли участие в добровольческом форуме "Делаю мир лучше"

05 ноября 2019 14:16  [22] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

70 студентов нижегородских вузов приняли участие в добровольческом форуме "Делаю мир лучше" в рамках международного славянского форума "Национальная идея: от истоков становления к перспективам развития". Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 5 ноября 2019 года.

Организатором мероприятия выступил Ресурсный центр добровольчества Нижегородской области "Нижегородская Служба Добровольцев" при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

"Добровольческий форум – это практическая часть Международного славянского форума. Его участники учатся реализовывать социальные проекты, в том числе гражданско-патриотической направленности. В концепции стратегии развития Нижегородской области основной упор сделан на то, чтобы сделать лучше жизнь каждого человека. А добровольчество - это один из инструментов для достижения этой цели", - сказал руководитель "Нижегородской Службы Добровольцев" Андрей Жильцов.

На форуме участники познакомились с методами мотивации добровольцев, участвовали в тренинге о коммуникационных моделях продвижения волонтерского движения, а также приняли участие в игровой модельной сессии "Сила проекта. Как воплощать свои идеи в жизнь", в процессе которой студенты придумывали проекты и пытались выработать стратегию получения ресурсов для реализации проекта.

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