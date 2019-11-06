Нижний сегодня: главные события дня Общество

Группа нижегородских военных похитила авиатопливо на 30 млн рублей

Установлено, что восемь военнослужащих с 2014 по 2016 годы похитили с территории гарнизона, где они служили, авиатопливо на 30 млн рублей. Действия мужчин выявили сотрудники ФСБ России.

Суд признал военных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил двоим военным по 2,5 года колонии общего режима, еще шестерым - условные сроки.

Пропавшие в с. Спасское Нижегородской области девушки найдены живыми

Ранее сообщалось, что 16-летняя Анастасия Комарова и 17-летняя Анастасия Носкова 6 ноября покинули техникум, расположенный на ул. Новой, и с тех пор не выходили на связь.

Сегодня в группе ПСО "Волонтер-НН" появилась информация, что девушки найдены.

Михаил Коняхин назначен начальником нижегородского минюста

Нового начальника 8 ноября 2019 года представил его заместитель Сергей Быстревский.

Представляя нового руководителя управления, заместитель министра юстиции РФ сказал, что Михаил Коняхин более 20 лет трудится на государственной службе, из которых 14 лет - в системе министерства юстиции. Новый руководитель регионального минюста имеет два высших образования, степень кандидата экономических наук, различные ведомственные награды.

Памятник Александру Невскому установят в Нижнем Новгороде

Члены Архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области определили два варианта установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде: на Благовещенской площади или возле восточного входа в собор на Стрелке.

Большинство членов Архитектурного совета также сошлись во мнении, что князь должен быть изображён верхом на коне, поскольку это военачальники той эпохи всегда передвигались именно таким образом. К тому же в Нижнем Новгороде до сих пор нет ни одной конной статуи.

Стоматологи начали работать в "Поездах здоровья"

Передвижной стоматологический комплекс, оснащенный современным оборудованием для оказания всех видов стоматологической помощи взрослым и детям, как терапевтической, так и хирургической, включен в состав "Поездов здоровья". Первыми пациентами комплекса стали жители с. Пакали Тонкинского района Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект в регионе будет развиваться.