Кроссовер Volkswagen Tharu будут выпускать в Нижнем Новгороде. Слухи или правда? Бизнес

Кроссовер Volkswagen Tharu Фото: С сайта Volkswagen

Многие СМИ в прошедшие выходные со ссылкой на издание "Экономика сегодня" опубликовали информацию о том, что "в Нижнем Новгороде на заводе Группы ГАЗ в 2020 году начнут выпускать новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek".

Вероятнее всего речь идет не о заводе Группы ГАЗ, а о сборочном производстве Volkswagen Group Rus, расположенном на территории Горьковского автозавода. Сейчас там идет сборка двух моделей: Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.

НИА "Нижний Новгород" обратилось в Volkswagen Group Rus с вопросом о выпуске новой модели автомобиля, однако представитель компании не предоставил однозначного ответа.

"Мы воздержимся от комментария", - сказали в Volkswagen Group Rus.

Между тем, информация о выпуске новой модели в Нижнем Новгороде в 2020 году стала известна еще в 2018 году. Об этом сообщало издание "Авторевю".

Горьковский автозавод входит в состав Группы ГАЗ, которая является подконтрольной бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"). Бизнесмен неоднократно попадал под санкции США и в очередной раз это случилось в апреле 2018 года.

С тех пор ряд активов бизнесмена блокируется. Как пояснил Олег Дерипаска 16 апреля 2019 года, из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

В прошлом году Дерипаске удалось добиться отмены санкций против "РУСАЛа", но ради этого он был вынужден отказаться от контроля над компанией.

Минфин США дал отсрочку по введению санкций по ГАЗу до 8 ноября 2019 года, а потом продлил отсрочку до 31 марта 2020 года.

В сентябре текущего года сообщалось, что в связи с санкциями Volkswagen может отказаться от сотрудничества с ГАЗом.

По словам Олега Дерипаски, имеющая контракты с ГАЗом компания Volkswagen в сентябре дала понять, что, если санкции вступят в силу, она прекратит сотрудничество. Daimler, которая тоже сотрудничает с ГАЗом, в ожидании санкций также приостановила свою совместную работу с предприятиями ГАЗа. Daimler выпускала на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Таким образом становится понятным воздержание от комментариев по поводу кроссовера Volkswagen Tarekсо стороны компании Volkswagen.

Ранее сообщалось, что ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2019 года. Это могло произойти в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта из-за санкций США.

Однако позже компания сообщила, что пока не намерена предпринимать такие меры, поскольку предприятия Группы ГАЗ загружены госзаказом по поставке в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи.