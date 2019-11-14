Судьбу проблемных объектов ЖК "Окский берег" решат к концу года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Фонд защиты прав граждан к концу 2019 года определит условия и необходимую сумму бюджетных средств для решения проблем дольщиков ЖК "Окский берег".



Процедуры, предшествующие возведению проблемных домов на средства бюджета.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональной инспекции государственного строительного надзора, Нижегородская область станет осуществлять восстановление прав граждан-участников долевого строительства данного ЖК на условиях софинансирования с Фондом. Для этого правительству региона необходимо внести в структуру Фонда определенную сумму бюджетных средств.

Но, чтобы знать, какая сумма необходима, нужно сначала определить стоимость и целесообразность достройки объектов, качество уже построенных домов и сформировать реестр требований дольщиков. Все эти процедуры осуществляет Фонд.

Анализ финансирования.

Изучение целесообразности завершения строительства домов, которые уже начал возводить предыдущий застройщик, но прекратил из-за банкротства, осуществляется для того, чтобы понять, насколько изношены конструкции. В случае, если объект поврежден настолько, что его нельзя восстановить, то и дом достраивать не будут.

Реестр требований дольщиков (кредиторов) необходим для понимания – кто из них получит жилье в ЖК "Окский берег", а кому положены компенсационные выплаты. В перечне последних – дольщики, чьи квартиры расположены в домах, не подлежащих достройке, а также кредиторы, купившие парковочные места или нежилые помещения для магазинов. Все они получат компенсацию, эквивалентную тем средствам, которую внесли для долевого строительства.

Серьезность намерений.

Для того, чтобы обеспечить софинансирование мероприятий по восстановлению прав пострадавших дольщиков ЖК "Окский берег", региональные власти и Фонд защиты прав граждан в конце октября 2019 года заключили соглашение согласно которому сумма, направленная Фондом на завершение строительства проблемных объектов ЖК "Окский берег" составит 4,3 млрд рублей, из бюджета Нижегородской области будет выделено около 400 млн рублей.

Фото с сайта https://www.lawtechnologytoday.org

Напомним, что по аналогичной схеме сейчас возводятся дома еще в одном долгострое - ЖК "Новинки Smart City".

Расходы бюджета Нижегородской области уже предусмотрены.

В октябре в бюджет Нижегородской области на 2019 год внесены изменения, которые предусматривают 1 млрд рублей для восстановления прав обманутых дольщиков. Из общей суммы 858 млн рублей пойдет на завершение строительства ЖК "Окский берег" и ЖК "Новинки Smart City".

Фото: Юлия Горшкова

На долю именно этих жилых комплексов приходится треть всех нижегородских долгостроев.

Вспоминаем, как все происходило.

Жилой комплекс "Окский берег" начали строить ООО "Экоград" и "Капстройинвест" по федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тысяч рублей за кв. метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.

Задержка в строительстве домов началась осенью 2018 года.

Застройщики заявили об отсутствии денежных средств для возведения домов в ЖК "Окский берег". В связи с этим "Капстройинвест" признан банкротом в середине июля текущего года. Второй застройщик - ООО "Экоград" - является банкротом с 29 июля.

Имущество этих застройщиков арестовали. По факту возможных мошеннических действий при строительстве завели уголовное дело. Преступление рассматривается как "Мошенничество, организованное группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Сейчас в жилом комплексе "Окский берег" остаются незавершенными 146 многоквартирных домов, из которых 56 принадлежат участникам долевого строительства. Обманутыми дольщиками являются 2,5 тысячи человек.