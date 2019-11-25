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Общество

Контейнерные площадки с улучшенным дизайном начали устанавливать в Нижнем Новгороде

28 ноября 2019 18:35  [1] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Контейнерные площадки с улучшенным дизайном для зон с высокой проходимостью жителей и гостей города начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы столкнулись с проблемой создания инфраструктуры для обеспечения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов – это одна из составляющих реформы в сфере обращения с ТКО. Глава города Владимир Панов поставил задачу – разработать проект, который будет эстетически привлекательным, не очень дорогим и, чтобы обслуживание и содержание таких контейнерных площадок было бы необременительным для населения", – сказал заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов, который осмотрел первые контейнеры, установленные в Сормовском районе.

Всего в Нижнем Новгороде планируется установить около 500 новых контейнерных площадок, значительная их часть имеет улучшенный дизайн.

Как сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев, в этом году из регионального бюджета муниципалитетам было выделено около 400 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на обустройство более 3 тысяч площадок в области и закупку для них контейнеров.

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