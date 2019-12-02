Молодая женщина пропала в Нижнем Новгороде три дня назад Происшествия

Татьяна Карезина Фото: ПСЦ Рысь

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 32-летней Татьяны Карезиной. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".

Татьяна 30 ноября перестала выходить на связь с родными и близкими. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая среднего телосложения, ее рост составляет 178 см, у Татьяны черные волосы. Она одета в белую шапку с помпоном, черную куртку, темные спортивные штаны и бело-рыжие кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти Татьяну Карезину, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, что трагически закончилась судьба пропавшей в Нижнем Новгороде 30 октября этого года 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла от компании друзей из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") и ее нашли погибшей 4 ноября. Тело девушки находилось в лесополосе за Сормовским кладбищем.