Молодая женщина пропала в Нижнем Новгороде три дня назад

Татьяна Карезина
Фото:
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде 32-летней Татьяны Карезиной. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный центр "Рысь".
Татьяна 30 ноября перестала выходить на связь с родными и близкими. Сейчас ее местонахождение неизвестно.
Пропавшая среднего телосложения, ее рост составляет 178 см, у Татьяны черные волосы. Она одета в белую шапку с помпоном, черную куртку, темные спортивные штаны и бело-рыжие кроссовки.
Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти Татьяну Карезину, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).
Напомним, что трагически закончилась судьба пропавшей в Нижнем Новгороде 30 октября этого года 21-летней Юлии Розовой. Девушка ушла от компании друзей из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма (трасса М-7 "Волга") и ее нашли погибшей 4 ноября. Тело девушки находилось в лесополосе за Сормовским кладбищем.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+