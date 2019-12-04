Исполнение нацпроектов оценили в семи районах Нижегородской области Политика

Исполнение нацпроектов оценили в семи районах Нижегородской области. По поручению губернатора Глеба Никитина главы всех муниципалитетов должны отчитаться по итогам 2019 года до 20 декабря.

На данный момент, оценки "надлежащее" и "удовлетворительное" исполнение получили семь районов: Володарский, Шарангский, Лукояновский, Воскресенский, Сергачский, Спасский и Варнавинский.

Напомним, по поручению главы региона исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обещал принять жесткие меры за неудовлетворительное исполнение нацпроектов.



"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно", - заявил Глеб Никитин.

Согласно поручению главы региона, качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при недостижении целевых показателей проекта или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

"Мы предполагаем, что объем участия муниципалитетов в национальных проектах будет только расти. Сейчас самая главная задача, чтобы деньги, выделенные на нацпроекты, реально улучшили качество жизни людей в районах. Это и отремонтированные спортзалы, благоустроенные территории, отремонтированные дороги, переселенные из аварийного фонда граждане и т.д.", – отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

Накануне стало известно, что ОНФ обратится в правительство области из-за срыва сроков благоустройства в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

В 2019 году Нижегородская область участвует в 12 национальных проектах, среди которых "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и др. На реализацию нацпроектов в регионе в текущем году предусмотрены ассигнования в размере 27,5 млрд рублей, в том числе почти 18 млрд рублей средства федерального бюджета.