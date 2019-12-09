Минстрой РФ оценил благоустройство в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров оценил благоустройство в Автозаводском районе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Так замминистра посетил детский игровой комплекс на пр.Молодежный. В рамках благоустройства здесь установили спортивные тренажеры, качели, горки и выполнили устройство пешеходных дорожек, установили лавочки и урны. Появилось энергоэффективное освещение, бесплатный Wi-fi, высажены деревья и кустарники.

пр.Молодежный

"В этом году мы впервые подсчитали и представили индекс качества городской среды. Все города России, а их 1 114, были разделены на 10 групп. И Нижний Новгород попал в группу "Крупные города", где вошел в пятерку лучших наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Отмечу, что практически все крупные города Нижегородской области отмечены высоким качеством комфортной городской среды. Это показатель работы и правительства региона, и губернатора Нижегородской области, и мэра Нижнего Новгорода", - сказал Максим Егоров.

Максим Егоров также осмотрел сквер на улице Прыгунова. Его благоустройство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" началось в прошлом году. В рамках первого этапа на территории от улицы Лескова до Южного шоссе появились прогулочные пешеходные дорожки, установлены детские площадки, спортивные тренажеры, качели, а также площадка для игры в футбол, баскетбол и настольный теннис. В 2019 году было проведено благоустройство сквера от улицы Смирнова до улицы Лескова. Там установили детский городок и спортивный комплекс с покрытием из резиновой крошки, качели для детей разного возраста, скамейки под теневыми навесами для взрослых и велопарковки. Третью очередь сквера будут благоустраивать в 2020 году.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, в регионе в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" должно быть благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 миллиардов рублей.

"Была проведена большая работа. К настоящему времени большинство общественных пространств уже открыты. И мы часто слышим от людей, что им нравится то, что сделано благодаря нацпроекту. Самое важное, что нижегородцы сами выбирали пространства, контролировали строительство и участвовали в приемке. Позитивные отклики от жителей дорогого стоят. И в следующем году мы также не будем снижать объемы благоустройства", - добавил Андрей Харин.

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин ранее отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона.

Также Максим Егоров и Андрей Харин приняли участие в торжественном открытии парка "Дубки". Администрация Нижнего Новгорода заявляла на прошлой неделе, что изначально запланированное благоустройство парка "Дубки" завершилось 4 декабря.

Ранее сообщалось, что ОНФ обратится в правительство Нижегородской области из-за срыва сроков благоустройства на Гребном канале.