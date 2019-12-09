Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2019 16:08  [21] Детсад №68 в Канавинском районе откроется после 18 декабря
10 декабря 2019 14:38  [189] Власти разрабатывают схему участия нового инвестора в достройке ЖК "Сердце Нижнего"
10 декабря 2019 13:29  [142] Благотворителей наградили дипломами и медалями в Нижнем Новгороде
10 декабря 2019 13:19  [102] "ТНС энерго НН" провело "деловые игры" для студентов ННГАСУ
10 декабря 2019 13:03  [146] Дарья Шорина: "Подрядчики, сроки, бюджетные и конкурсные процедуры пока работают не в идеальном режиме"
10 декабря 2019 12:34  [336] Дорогу в нижегородской деревне Овсянка отремонтировали в рамках ППМИ
10 декабря 2019 12:12  [97] "Важно научиться грамотно использовать возможности для развития территорий", - Наталья Назарова
10 декабря 2019 10:55  [118] Более 13 тысяч га леса восстановлено в Нижегородской области в 2019 году
10 декабря 2019 10:23  [349] Две башни Нижегородского кремля отреставрируют за 53 млн рублей
10 декабря 2019 09:14  [168] Прокуратура Нижегородской области реабилитировала 19 жертв политических репрессий
Общество

Детсад №68 в Канавинском районе откроется после 18 декабря

10 декабря 2019 16:08  [21] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детсад №68 в Канавинском районе откроется после 18 декабря 2019 года. Глава города Владимир Панов в ходе выездной проверки удостоверился в том, что работы по капремонту завершаются.

По словам заведующей садиком Людмилы Железовой, персонал укомплектован на 80%. Оставшаяся часть педагогов будет принята после того, как дошкольное учреждение пройдет лицензирование. Получить лицензию планируется 18 декабря. Мебель и оборудование уже закуплено. Полностью оборудованы пищеблок, прачечная, медицинский блок и залы для занятий музыкой и физкультурой.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сейчас подрядчиком выступает организация ООО "Исток-Т" (директор Андрей Набиев).

Напомним, подрядчик обещал завершить капремонт нижегородского детсада по ул.Есенина в конце ноября.

Сроки сдачи неоднократно переносили

Ранее сообщалось, что подрядчик по строительству этого детского сада подозревается в хищении почти 2 млн рублей бюджетных средств.

Решение о том, чтобы разместить детский сад № 68 в здании бывшего детского дома №5 в Канавинском районе было принято еще в 2017 году . На капитальный ремонт здания по ул.Есенина, 39А и для обустройства 12-ти группового детского сада из областного бюджета было выделено 26 млн рублей.

Изначально, муниципальный контракт был заключен с ООО "Вентсрой НН". Садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом срок перенесли на второй квартал. Далее сроки открытия детсада на ул. Есенина снова сдвигались, в том числе на конец 2018 года.

Подробнее о промежуточных итогах строительства других детсадов в Нижнем Новгороде в 2019 году агентство сообщало ранее.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph