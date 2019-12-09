Бюджет Нижнего Новгорода изменится после присоединения Новинок Экономика

Фото: Яндекс.Карты

Бюджет Нижнего Новгорода изменится после присоединения Новинок. Депутаты городской Думы на совместном заседании профильных комиссий 13 декабря 2019 года одобрили редакционную правку в проект бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.



Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, необходимость внесения изменений в проект бюджета города вызвана присоединением к Нижнему Новгороду с 1 января 2020 года Новинского сельсовета Богородского района. В 2020 году на время переходного периода по передаче имущественных полномочий сельсовет предлагается наделить полномочиями главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов.

В связи с присоединением Новинского сельсовета доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год предлагается увеличить на 210,2 млн рублей. Из них 103,5 млн рублей – собственные доходы, 106,7 млн рублей – межбюджетные трансферты.

По словам Юрия Мочалкина, налоговые доходы составляют 94,6 млн рублей. Из них 63 млн рублей (67%) – НДФЛ, 16 млн рублей (17%) – налог на имущество физических лиц, 10 млн рублей (10%) – земельный налог, 3,4 млн рублей (4%) – доходы от акцизов, 2,2 млн рублей (2%) – ЕНВД. Неналоговые доходы составляют 8,9 млн рублей. Из них доходы от продажи земельных участков составляют 3,7 млн рублей (42%), доходы от аренды земельных участков – 2 млн рублей (22%), доходы от аренды имущества – 1 млн рублей (11%), плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности – 1 млн рублей (11%), прочие поступления от использования имущества – 1,2 млн рублей (14%).

На содержание и ремонт улично-дорожной сети в Новинках в 2020 году заложено 23 млн рублей, на уличное освещение – 9,9 млн рублей, на содержание и ремонт объектов озеленения и прочих объектов благоустройства – по 2 млн рублей, на снос сараев – 1 млн рублей, на организацию дорожного движения – 0,4 млн рублей.

С учетом редакционной правки доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составят 31 млрд 856,7 млн рублей, расходы – 31 млрд 855,4 млн рублей, профицит – 1,3 млн рублей.

В плановом периоде доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается увеличить на 218,2 млн рублей, на 2022 год – на 227,7 млн рублей.

Напомним, профильные комиссии городской Думы завершили рассмотрение проекта бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и рекомендовали Думе на заседании 18 ноября принять его в двух чтениях.

Депутаты ЗС НО приняли закон о присоединении Новинок Богородского района к Нижнему Новгороду в конце ноября этого года.