Теплая и снежная погода прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе Общество

Теплая погода прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе. Как сообщается на сайте ФГБУ Верхне-Волжское УГМС, в ближайшие дни будет идти снег.

Сегодня, 16 декабря, будет облачно, временами снег. Днем 0°, ветер южный 3 м/с.

Во вторник и среду, 17 и 18 декабря, днем +1°, ночью -1°. Ветер западный 4-7 м/с.

К четвергу, 19 декабря, немного потеплеет до +3° днем.

В выходные столбики термометров опустятся до -5° днем, и -6° ночью. Будет также облачно, временами ожидается небольшой кратковременный снег.