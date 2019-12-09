Экс-руководителя "Нижегородского водоканала" Александра Попова экстрадировали из Черногории в Москву Политика

Экс-руководителя "Нижегородского водоканала" Александра Попова экстрадировали из Черногории в Москву. Как сообщает МВД РФ, 13 декабря 2019 года в Москву в сопровождении сотрудников интерпола и ФСИН России из Черногории доставлен бывший директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Попов.



Согласно информации, в ноябре минувшего года он был объявлен в розыск по каналам интерпола в связи с обвинением в причастности к хищению свыше 600 млн рублей. Тогда уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ ("мошенничество").



В МВД отметили, что, по имеющейся информации, фигурант дела присвоил деньги, поступившие в организацию в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации. Затем, скрываясь от уголовного преследования, Александр Попов покинул Россию.



"На основании запроса ГУ МВД России по Нижегородской области был объявлен в международный розыск и задержан на территории Черногории. Экстрадиция состоялась", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Александр Попов был назначен на должность генерального директора "Нижегородского водоканала" в октябре 2015 года и проработал на этому посту всего несколько месяцев. Он с отличием окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации, на протяжении пяти лет занимал руководящие должности в международной компании "Баркли", занимался реализацией инфраструктурных проектов на территории России и за рубежом. В "Нижегородском водоканале" Александр Попов начал свой карьерный путь в 2011 году с должности руководителя проекта, продолжил на посту директора по развитию и инвестициям, позднее был назначен финансовым директором и проработал в этой должности более двух лет.

До Попова предприятием руководили Сергей Агафонов (с октября 2014 до октября 2015 года) и Александр Байер (с февраля 2011 года до октября 2014 года).

После Попова гендиректором ОАО "Нижегородский водоканал" был назначен Александр Прохорчев (с января 2016 года до октября 2017 года), потом экс-глава администрации города Сергей Белов (с октября 2017 года до июня 2018 года).

Теперь водоканалом руководит Николай Николюк (с июня 2018 года).