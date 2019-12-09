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Общество

"Все тротуары и дороги главы районов должны проверить своими ногами и без коньков!", - Глеб Никитин

16 декабря 2019 18:02  [48] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 декабря 2019 года провел оперативное совещание в правительстве Нижегородской области, где первой темой стало качество уборки улиц в городах региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Губернатор задал вопрос министру здравоохранения области Александру Смирнову по ситуации в травмпунктах. Как рассказал Александр Смирнов, за последние сутки количество обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое.

Глеб Никитин поручил руководству муниципалитетов усилить контроль за ситуацией. "Все происходит как в известной фразе: никогда такого не было и вот опять! Зима вновь явилась неожиданно. В сети уже появляется тематическое народное творчество. Кто-то даже на коньках катается по улице", - сказал губернатор.

"Поскольку системно выстроить эту работу некоторые главы не могут, то необходимо контролировать все в ручном режиме. Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки. Мы же сравним эти данные с поступающими от граждан сигналами. Такие инспекции должны стать регулярными. Главам тех муниципалитетов, где люди не могут безопасно передвигаться по улице, должно быть стыдно!" - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что с 9 по 16 декабря после падения на скользких тротуарах медицинская помощь понадобилась 392 нижегородцам, среди пострадавших 48 – дети. Всего с начала ноября после падения на скользких дорогах к врачам обратились 621 человек, из них 85 дети.

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