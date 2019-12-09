Почти 400 нижегородцев пострадали на скользких тротуарах за неделю Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 400 человек обратились в травмпункты Нижегородской области после падения на скользких тротуарах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

С 9 по 16 декабря медицинская помощь понадобилась 392 нижегородцам, среди пострадавших 48 – дети.

Всего с начала ноября после падения на скользких дорогах к врачам обратились 621 человек, из них 85 дети.

Напомним, что в выходные в Нижегородской области наблюдались неблагоприятные погодные условия. После обильного снегопада начался ледяной дождь, который замерзнув, вызвал гололедицу. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

"За один поход в магазин упал пять раз", - написал один из пользователей соцсети.

"Чуть не поседела, пока домой добралась... особенно веселый был выбор, как спускаться с Федоровского на Скобу - выбрала лестницу... было нереально страшно, на каблуках и с тремя сумками", - добавила нижегородка.

Сильный снег сохранился 16 декабря. Спасатели предупреждают, что видимость сегодня не превышает 500 метров. На дорогах накат, гололедица и снежные заносы.

Напомним также, что на этой неделе в Нижегородской области прогнозируется снежная погода.