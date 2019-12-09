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Общество

Количество школ и детсадов, закрытых на карантин по ОРВИ, увеличилось незначительно

17 декабря 2019 12:58  [100] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество школ и детсадов в Нижегородской области, закрытых крытых на карантин по гриппу и ОРВИ, с 3 по 16 декабря увеличилось незначительно.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по данным на 16 декабря образовательный и воспитательный процесс (частично или полностью) приостановлен в 2% образовательных учреждений области. По данным на 3 декабря этот показатель составлял 1,6%.
В управлении добавили, что сейчас на территории Нижегородской области отмечается в целом низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Нижегородской области выделено шесть вирусов гриппа у непривитых людей. Один из вирусов является завозным.

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