Экс-судебный пристав Московского района получила 1,5 года условно за превышение должностных полномочий Общество

Бывший заместитель начальника Московского районного отдела службы судебных приставов признана виновной в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 декабря 2019 года.

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемая, работая в должности судебного пристава-исполнителя, в рамках исполнительного производства произвела арест имущества должника – автомобиля марки "Mitsubishi Lancer". При этом, не обладая специальными познаниями о техническом состоянии транспортного средства и не прибегая к услугам оценщика, без учета рыночной стоимости имущества, подсудимая занизила стоимость указанного автомобиля, оценив его всего в 30 тысяч рублей. В дальнейшем, сам должник выкупил указанный автомобиль.

Кроме того, в декабре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с гражданина задолженности был наложен запрет на регистрационные действия на принадлежащий ему автомобиль марки "Audi А6". Позднее пристав, грубо нарушая требования действующего законодательства, не имея законных оснований, сняла запрет на совершение регистрационных действий в отношении указанного автомобиля. Впоследствии автомобиль был продан третьему лицу.

Основанием для возбуждения уголовного дела следственными органами Следственного комитета послужили материалы, поступившие из УФСБ России по Нижегородской области.

В ходе расследования отношение к обвинению бывший судебный пристав высказывать отказалась. Из органов ФССП она была уволена.

Приговором суда ей назначено наказание - 1,5 годалишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.