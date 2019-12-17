Эдуард Степанов назначен директором Союза перевозчиков Нижегородской области Общество

Эдуард Степанов (справа), Михаил Романычев (по центру), Дмитрий Панкратов (слева). Фото: Союз перевозчиков Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава ООО "Лидер-транс" Эдуард Степанов назначен директором Союза перевозчиков Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил сам Эдуард Степанов.

Решение было принято на отчетно-выборном собрании союза 23 декабря. Его кандидатуру предложил бывший руководитель Михаил Романычев.

"Наша главная задача - чтобы пассажирам было хорошо. Мы готовы к сотрудничеству с властью, и продолжим его выстраивать. С нового года полномочия по организации городских перевозок переданы в область. Мы будем находиться в поле зрения. Если нужен наш опыт, мы его готовы применить", - поделился с агентством планами Эдуард Степанов.

Кроме того, на собрании была введена должность вице-президента союза перевозчиков. Им стал директор ООО "Мещеряков и К" Дмитрий Панкратов.

Напомним, прежний директор Союза перевозчиков Нижегородской области Михаил Романычев на прошлой неделе занял должность директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

СПРАВКА:

Эдуард Степанов является директором ООО "Лидер-транс" с апреля 2017 года. В 2008-2012 годах он возглавлял "Нижегородпассажиравтотранс".