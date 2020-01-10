Жительница Кстова организовала азартные игры в Интернете Бизнес

Жительница Кстова организовала азартные игры в Интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 января 2020 года.

Судом установлено, что в октябре 2019 года 30-летняя женщина нашла помещение, расположенное на ул. Зеленая в г. Кстово, в котором разместила компьютерное оборудование, установив на него программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр посредством сети "Интернет", предоставив тем самым неограниченному кругу лиц возможность играть на указанном оборудовании в азартные игры.

Являясь организатором азартных игр, она собирала с игроков денежные ставки, а также выдавала выигрыши. Ее преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее, подпольный игорный клуб закрыли в подвале дома в Нижнем Новгороде, также игорные клубы в прошлом году были закрыты по адресам: ул. Даля, 24 (Канавинский район), ул. Ошарская (Нижегородский район), ул. Минина (Нижегородский район), а также в Балахне после звонка на "горячую линию" СУ СК по Нижегородской области.