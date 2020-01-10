Прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района из-за нарушений Общество

Прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района из-за нарушений. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 января 2020 года.

В ходе проверки районной прокуратуры были выявлены нарушения комплектации медицинскими препаратами и изделиями укладки общепрофильной скорой медицинской помощи. Кроме того, установлены факты нарушения нормативов прибытия бригад скорой медицинской помощи до пациентов (более 20 минут с момента выезда).

Также в больнице не обеспечен прием вызовов скорой медицинской помощи с обязательной аудиозаписью телефонного разговора.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района главному врачу внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

Также прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Ардатовского и Дивеевского районов.