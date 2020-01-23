Холодная вода появилась почти во всех домах Автозаводского района, - мэрия Общество

Холодная вода появилась почти во всех домах Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу района Александра Нагина.

Отключение воды произошло 22 января из-за прорыва канализационного коллектора.

Прорыв произошел в Ленинском районе на ул. Шекспира у дома №10Б. Из коллектора вытекли канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

В результате аварии нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Восстановление водоснабжения заняло почти сутки.

Сегодня вечером, 23 января, Александр Нагин сказал, что холодная вода появилась почти во всех домах Автозаводского района.

При этом он добавил, что пока в некоторых домах вода доходит только до 3-4 этажа.

"Это технологический процесс, который нельзя ускорить. Сначала давление в трубах нужно увеличить до нормативного, потом запустить в полную силу водопроводные насосные станции, чтобы поднять воду до верхних этажей", - пояснил глава Автозаводского района.

Весь процесс, по словам Александра Нагина, займет от получаса до часа.

Что касается горячей воды, то, по словам главы Автозаводского района, ориентировочно, в 19:00 в квартирах появится вода температурой около 40 градусов. Еще через час температуру доведут до нормативных 60 градусов.

"Если сразу пустить горячую воду, трубы могут этого не выдержать", - заявил Александр Нагин.

Он заверил, что пока водоснабжение не восстановят во всех без исключения домах и квартирах, по району продолжат курсировать бочки с водой.

Напомним, что из-за отсутствия воды в домах в городе введен режим ЧС.

Оставшиеся без воды жители Автозавода могут получить ее в больнице №37 и №40, а также в родильном доме №7.

Узнать о точках раздачи питьевой воды и заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала - 246-99-99.

Ранее сообщалось, что подобная авария на коллекторе произошла примерно на том же участке (на ул. Шекспира) 30 августа 2016 года. Данный коллектор тогда также, как и сейчас, обслуживало ООО "Заводские сети". Из-за большого объема работ было временно отключено горячее и холодное водоснабжение в Автозаводском районе. На месте аварии откачивали воду, чтобы обеспечить доступ к арматуре, перекрыть ее и переключить потоки на резервные линии. Исполнительный директор ООО "Заводские сети" Дмитрий Лебедев сообщал тогда, что предварительной причиной аварии стал естественный износ элементов коллектора.