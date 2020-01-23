Роспотребнадзор не рекомендует жителям Автозавода употреблять воду из-под крана после прорыва коллектора Общество

Управление Роспотребнадзора не рекомендует жителям Автозаводского района употреблять воду из-под крана после прорыва канализационного коллектора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поступающую в квартиры воду не рекомендуется употреблять в течение суток даже после отстаивания и кипячения.

В пресс-службе добавили, что качество воды после прорыва коллектора находится на контроле ведомства.

Прорыв коллектора произошел 23 января в Ленинском районе на ул. Шекспира у дома №10Б. Из коллектора вытекли канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.

В результате аварии нарушилось водоснабжение Автозаводского района. Под отключение воды попали более 1,7 тысяч домов, где проживает 294 тысяч человек, в том числе почти 60 тысяч детей.

Кроме того, без воды остались 118 социально значимых учреждений, в том числе 14 больниц, где круглосуточно находятся пациенты.

Ремонт коллектора завершился сегодня - 23 января.

По данным главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, сегодня вечером примерно в 18:00 холодная вода появилась почти во всех домах района, однако в некоторых случаях она доходит только до 3-4 этажа.

Что касается горячей воды, то глава Автозаводского района заверил, что ориентировочно в 19:00 в квартирах появится вода температурой около 40 градусов. Еще через час температуру доведут до нормативных 60 градусов.