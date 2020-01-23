Концентрация этилбензола в атмосфере Дзержинска вдвое превысила ПДК

Максимальная разовая концентрация этилбензола в Дзержинске Нижегородской области 24 января вдвое превысила уровень ПДК.

Об этом сообщает Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Речь идет о северной и западной частях города. При этом в Арзамасе и Кстове превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.

Ранее сообщалось о том, что максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 1,5 раза в Советском районе Нижнего Новгорода.