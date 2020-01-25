Около 4% нижегородских образовательных учреждений закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 4% нижегородских образовательных учреждений закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В управлении пояснили, что речь идет о полностью или частичном приостановлении воспитательного процесса в школах и детских садах. Это является эффективной ограничительной мерой по распространению вирусов. Школы и детсады закрываются на карантин на срок не менее семи дней при одновременном отсутствии 20% детей и более, заболевших ОРВИ и гриппом.

Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 11%. В целом на территории Нижегородской области в настоящее время отмечается рост распространения этой заболеваемости.