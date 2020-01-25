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Общество

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11%

28 января 2020 09:58  [322] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В целом на территории Нижегородской области сейчас отмечается рост распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

При этом доля вирусов гриппа среди респираторных вирусов увеличивается, а респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других) снижается.

С декабря 2019 года в Нижегородской области среди 125 находок вируса гриппа, выделяется преимущественно вирус гриппа А.

Напомним, что специалисты управление Роспотребнадзора ранее ожидали эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области к концу января. По данным на начало января в регионе было зарегистрировано 35 случаев гриппа. Среди заболевших — 20 детей и 15 взрослых. По словам специалиста, это является низким уровнем заболеваемости.

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