Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11%

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Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В целом на территории Нижегородской области сейчас отмечается рост распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.
При этом доля вирусов гриппа среди респираторных вирусов увеличивается, а респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других) снижается.
С декабря 2019 года в Нижегородской области среди 125 находок вируса гриппа, выделяется преимущественно вирус гриппа А.
Напомним, что специалисты управление Роспотребнадзора ранее ожидали эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области к концу января. По данным на начало января в регионе было зарегистрировано 35 случаев гриппа. Среди заболевших — 20 детей и 15 взрослых. По словам специалиста, это является низким уровнем заболеваемости.
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