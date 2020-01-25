Федерация перечислила первый транш в 1,4 млрд на благоустройство парка "Швейцария" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород получил от федерации первый транш в размере 1,4 млрд рублей на благоустройство парка "Швейцария". Об этом стало известно на заседании Гордумы 29 января 2020 года.

"В этом году мы сможем начать работу по благоустройству главного общественного пространства города", - сказал журналистам глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

"Есть на сегодняшний день два подхода. Одна точка зрения жителей города – навести в парке порядок, сделать дорожки, поставить лавочки и оставить без изменений. Второй подход – превратить его в пространство, в котором комфортно себя будут чувствовать все члены семьи (и взрослые, и дети). Я разделяю все имеющиеся точки зрения. Парк будет уголком нетронутой природы, но там будут зоны, где нижегородцы смогут интересно проводить досуг", - добавил он.

Как ранее пояснял заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, деньги пойдут на благоустройство в несколько этапов.

По его словам, окончательной концепции еще нет. Ранее планировалось начать с озеленения, и только потом приступить к капитальному строительству. Однако, решено, что целесообразнее осуществлять благоустройство на небольших территориях, но полностью. В ближайшее время проектанты предложат департаменту концепцию детального благоустройства.

Согласно контракту, проектную документацию направят на госэкспертизу в срок до 20 февраля.

На заседании 29 января также была увеличена площадь озелененной территории общего пользования в парке.

Ранее сообщалось, что федерация планирует в 2020-2021 годах выделить 3 млрд рублей на комплексное благоустройство парка "Швейцария". Также предусмотрено софинансирование от города, которое составит 1% или 13,6 млн рублей (в 2020 году).

Напомним, что парк предлагают разделить на восемь самостоятельных зон. Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут пребывать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где появятся панорамный лифт, причал и пляж.

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.

На заседании Гордумы 29 января Юрий Мочалкин также доложил, что доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 3,7 млрд рублей.