Нижний сегодня: главные события дня

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Согласно информации, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Темпы роста российской экономики во втором полугодии 2019 года увеличились. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. По прогнозу банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Элеватор на Черниговской в Нижнем Новгороде снесут до конца мая
Работы по сносу строения начались 6 февраля. Территория вокруг комплекса огорожена синим забором. Работы ведутся с внутренней стороны элеватора.
В компании пояснили, что с помощью специализированной техники начался разбор силосов.
Основную башню элеватора демонтируют в два этапа. Часть до отметки 27 метров будет разобрана с помощью башенного крана и алмазной резки, ниже этой отметки - специализированными машинами и экскаваторами.
Новинки присоединят к избирательному округу №35 Нижнего Новгорода
С присоединением Новинок Богородского района в избирательной системе появилось почти 10 тысяч избирателей.
Таким образом, до перевыборов в нижегородскую Думу за этот участок будет отвечать депутат Сергей Кондрашов.
По словам депутата Евгения Сабашникова, существенно меняется территория округов Нижегородского и Советского районов. Ранее, считает депутат, там "была какая-то путаница". Сейчас все округа будут равноценны, т.е. средняя численность избирателей – 30 тысяч человек.
В Канавинском районе изменения границ избирательных округов №13, №14, №15 и №16 вызваны необходимостью выравнивания числа избирателей в связи со строительством новых многоквартирных жилых домов в микрорайоне Мещерское озеро.
По границам избирательных округов Ленинского района окончательное решение еще не принято.
Подозреваемому в смертельном ДТП на ул.Горького в Нижнем Новгороде продлили срок ареста еще на три месяца
Об этом сообщили в Московском районном суде. Его заключили под стражу 9 декабря.
ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шла группа школьников, которые шли в ТЮЗ на спектакль.
В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 госпитализированы.
Мост через р.Велетьма планируется построить в Навашинском районе
Речь идёт о мосте через реку Велетьма площадью 818 м2 на подходе к Навашино от автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Заявителю, Главному управлению автомобильных дорог региона (ГУАД), участок передан в пользование.
Объём инвестиций в проект составляет 172,6 млн рублей, планируется использовать средства адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы.
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