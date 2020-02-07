Нижний сегодня: главные события дня Общество

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Согласно информации, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Темпы роста российской экономики во втором полугодии 2019 года увеличились. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. По прогнозу банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Элеватор на Черниговской в Нижнем Новгороде снесут до конца мая

Работы по сносу строения начались 6 февраля. Территория вокруг комплекса огорожена синим забором. Работы ведутся с внутренней стороны элеватора.

В компании пояснили, что с помощью специализированной техники начался разбор силосов.

Основную башню элеватора демонтируют в два этапа. Часть до отметки 27 метров будет разобрана с помощью башенного крана и алмазной резки, ниже этой отметки - специализированными машинами и экскаваторами.

Новинки присоединят к избирательному округу №35 Нижнего Новгорода

С присоединением Новинок Богородского района в избирательной системе появилось почти 10 тысяч избирателей.

Таким образом, до перевыборов в нижегородскую Думу за этот участок будет отвечать депутат Сергей Кондрашов.

По словам депутата Евгения Сабашникова, существенно меняется территория округов Нижегородского и Советского районов. Ранее, считает депутат, там "была какая-то путаница". Сейчас все округа будут равноценны, т.е. средняя численность избирателей – 30 тысяч человек.

В Канавинском районе изменения границ избирательных округов №13, №14, №15 и №16 вызваны необходимостью выравнивания числа избирателей в связи со строительством новых многоквартирных жилых домов в микрорайоне Мещерское озеро.

По границам избирательных округов Ленинского района окончательное решение еще не принято.

Подозреваемому в смертельном ДТП на ул.Горького в Нижнем Новгороде продлили срок ареста еще на три месяца

Об этом сообщили в Московском районном суде. Его заключили под стражу 9 декабря.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шла группа школьников, которые шли в ТЮЗ на спектакль.

В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 госпитализированы.

Мост через р.Велетьма планируется построить в Навашинском районе

Речь идёт о мосте через реку Велетьма площадью 818 м2 на подходе к Навашино от автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Заявителю, Главному управлению автомобильных дорог региона (ГУАД), участок передан в пользование.

Объём инвестиций в проект составляет 172,6 млн рублей, планируется использовать средства адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы.