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Общество

"Поезда здоровья" продолжают курсировать по районам Нижегородской области

21 февраля 2020 15:08  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Поезда здоровья" продолжают курсировать по районам Нижегородской области. В пресс-службе правительства региона отметили, что с начала этого года врачи объездили более 400 населенных пунктов в 24 районах.

С графиком их работы можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения по ссылке.

Руководители мобильных лечебно-диагностических лабораторий отмечают, что жители региона выражают благодарность за работу врачей и просят, чтобы работа "поликлиник на колесах" не прекращалась.

Наиболее востребованными на сегодняшний день остаются консультации офтальмолога - 3 468 и невролога - 2 934. За время работы "поездов" выявлено 1 981 заболеваний, в том числе 83 случаев подозрения на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено более 4 900 человек, 789 - на госпитализацию.

По словам главного врача Выксунской центральной районной больницы Анастасии Соколовой, приезд такого мобильного модуля в отдаленные районы области - "это огромная помощь врачам и большой плюс для пациентов".

Ранее неоднократно сообщалось о том, что по поручению губернатора Глеба Никитина в 2020 году работа "Поездов здоровья" организована в круглогодичном режиме.

Сегодня в составе "Поездов здоровья" работают новые модули - "Комплексная диагностика", "Сахарный диабет", два флюорографа и два маммографа, а также включены лаборатории.

Также в регионе организована работа медицинского модуля "Детское здоровье", для которого составлен отдельный график.

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