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Общество

Более 13 тысяч жителей Нижегородского района остались без воды 9 апреля

09 апреля 2020 12:32  [50] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Более 13 тысяч жителей Нижегородского района остались без воды 9 апреля 2020 года. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате повреждения пожарного гидранта произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 18 домах (7 440 жителей) и горячего водоснабжения в 15 домах (5 950 жителей).

Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами аварийных бригад. Ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ – 18 часов 9 апреля.

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Теги:
Авария МЧС
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