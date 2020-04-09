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Более 13 тысяч жителей Нижегородского района остались без воды 9 апреля 2020 года. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате повреждения пожарного гидранта произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 18 домах (7 440 жителей) и горячего водоснабжения в 15 домах (5 950 жителей).
Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами аварийных бригад. Ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ – 18 часов 9 апреля.
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