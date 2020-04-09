Более 13 тысяч жителей Нижегородского района остались без воды 9 апреля Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Более 13 тысяч жителей Нижегородского района остались без воды 9 апреля 2020 года. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате повреждения пожарного гидранта произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 18 домах (7 440 жителей) и горячего водоснабжения в 15 домах (5 950 жителей).

Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами аварийных бригад. Ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ – 18 часов 9 апреля.