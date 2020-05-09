Нижний сегодня: главные события дня

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Первый этап снятия ограничений начался в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности.

Данным указом область переходит к первому этапу снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. Снятие ограничений будет осуществляться постепенно, в несколько этапов с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года.

В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории, где действует карантин (с.Починки, Выкса, Павлово и р.п.Тумботино, Кулебаки и р.п.Гремячево, р.п. Мухтолово Ардатовского района, а также Дивеево).

Время для ежедневных прогулок увеличено в Нижегородской области

Порядок механизма по снятию ограничений был определен в изменениях, которые глава области Глеб Никитин внес в Указ Губернатора о режиме повышенной готовности.

В частности на первом этапе:

- увеличивается радиус прогулки до 1 км от места проживания (пребывания) и ее продолжительность - до 120 минут в сутки;

- становятся возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 м.

Еще 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области

Таким образом, по состоянию на 19 мая, в Нижегородской области коронавирусом заболели 6 952 человека, из них 1 553 человека уже выздоровели, 45 - умерли.

Между тем, по словам Глеба Никитина, 18 мая в регионе зафиксировано снижение коэффициента распространения заболевания: он был меньше единицы.

Нижегородские зоопарки могут получить из бюджета города до 1 млн рублей субсидий

Порядок предоставления финансовой помощи определен постановлением мэрии.

Средства предназначены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках. Деньги можно потратить на покупку кормов для животных.

Субсидии получат три нижегородских зоопарка - "Лимпопо", "Мишутка" и "Мадагаскар".

Депутаты требуют решить проблему ежегодных затоплений Нижнего Новгорода

Причиной затопления улиц Алексеевской, Ошарской, Октябрьской и Ковалихинской, по данным управления, является нахождение водовыпуска в реку Кова на два метра ниже дна реки. По словам Алексея Ежкова, путем решения этой проблемы может стать углубление дна Ковы на 2-3 метра.

Депутаты обратили внимание, что городу необходимо разработать комплекс мероприятий, чтобы предупредить случаи затопления в будущем.

В настоящее время в Нижнем Новгороде на 1 кв.км площади приходится 1 км сетей для отвода ливневых стоков, тогда как необходимый минимум для такого города – 4 км сетей.

Изношенность ливневой системы города составляет 90%.