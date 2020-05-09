Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде превышает показатели всех территорий Нижегородской области, где зарегистрирована инфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, по данным на 28 мая, в Нижегородской области COVID-19 подтвержден у 8 963 человек.

Наибольшее количество заболевших – 4 536 человек - проживает в Нижнем Новгороде. Вчера число инфицированных горожан насчитывалось 4 420. Таким образом, сегодня это число выросло на 116 человек.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (681 человек, за сутки ни одного заболевшего), Дивеевский (405, +1 заболевший), Кулебакский (329 человек, +7 новых случаев), Богородский (289, плюс 12 заболевших), Борский (257 заболевших, рост на 10 случаев), а также Дзержинск (222, рост +10 случаев), Починковский (178, +4 новых случая) и Кстовский (227, на 15 заболевших больше) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано в 21 районе и городском округе Нижегородской области.

Напомним, что коэффициент распространения заболевания начал снижаться в регионе с 18 мая.

В связи с этим глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе.

При этом на территории некоторых районов со 2 мая действует карантин. Ограничительные мероприятия были введены в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). 25 апреля 2020 года карантин был введен в селе Дивееве.

В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации 21 мая был отменен карантин в Гремячево, 26 мая - в Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в Починках, 28 мая – в Тумботино.

"Основной критерий принятия решения об отмене карантина - отсутствие прироста заболевших в последние дни. Понятно, что сначала появляется возможность отменить карантин в сравнительно небольших населенных пунктах. Если нет новых завозных случаев, то очаг сравнительно быстро удается локализовать. Надеюсь, что в ближайшее время удастся принять очередные решения. Все зависит от динамики заболеваемости и позиции санитарных врачей", - пояснил Глеб Никитин.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".